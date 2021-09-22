Водителя Шефира забрала скорая окровавленным — свидетель

Известно, что машина ехала по трассе в сторону Киева, когда из леса начали стрелять.

Нападение на топ-чиновника. На Киевщине обстреляли авто Сергея Шефира. Первый помощник президента как раз ехал на работу, когда вблизи села Лесники в его авто начали стрелять, по предварительной информации полиции — с автоматического оружия.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В машину попало больше 10 пуль. Сам Шефир не пострадал, ранены его водителя. По предварительной информации, у него три пулевых ранения. Его доставили в больницу Феофании.

На месте инцидента работают правоохранители. Они уже объявили план перехват и просят свидетелей сообщать любую информацию о возможных нападающих.

Известно, что машина ехала по трассе в сторону Киева, когда из леса начали стрелять.

Свидетели сообщили ТСН, что обстрелянная машина, которая сейчас припаркована на парковке местного супермаркета, после обстрела заехала сюда. Туда же приехала и скорая. Когда раненого забирались медики, он был окровавленный и имел тяжелое состояние. Саму стрельбу никто не заметил, хотя говорится, что в авто было аж 18 отверстий от пуль.

Новости Украины: в Киевской области обстреляли авто Сергея Шефира – ранен его водитель

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