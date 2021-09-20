Курс долара і євро на 21 вересня

Вартість долара становить 26,70 грн, а євро – 31,27 грн.
У вівторок, 21 вересня, долар залишиться незмінним , а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 21 вересня:
- Долар США – 26,70 грн.
- Євро – 31,27 грн (мінус 19 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 20 вересня:
- Долар США – 26,6/26,8 грн.
- Євро – 31,1/31,5 грн.
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