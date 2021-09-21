Курс долара і євро на 22 вересня

Вартість долара становить 26,70 грн, а євро – 31,35 грн.
У середу, 22 вересня, долар залишиться незмінним, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 22 вересня:
- Долар США – 26,70 грн.
- Євро – 31,35 грн (плюс 8 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 21 вересня:
- Долар США – 26,6/26,8 грн.
- Євро – 31,1/31,4 грн.
Читайте також:
- Прогноз курсу долара і євро на тиждень: які фактори провокують зміни;
- Бюджет-2022: основні цифри.
- Як повернути частину витрат на оплату навчання в Україні: вимоги та документи.