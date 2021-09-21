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Курс долара і євро на 22 вересня

Курс долара і євро на 22 вересня

unian.net

Вартість долара становить 26,70 грн, а євро – 31,35 грн.

У середу, 22 вересня, долар залишиться незмінним, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 22 вересня:

  • Долар США – 26,70 грн.
  • Євро – 31,35 грн (плюс 8 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 21 вересня:

  • Долар США – 26,6/26,8 грн.
  • Євро – 31,1/31,4 грн.

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