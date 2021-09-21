Курс доллара и евро на 22 сентября

Курс доллара и евро на 22 сентября

Стоимость доллара составляет 26,70 грн, а евро — 31,35 грн.

В среду, 22 сентября, доллар останется неизменным, а евро — подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 22 сентября:

Доллар США — 26,70 грн.

Евро — 31,35 грн (плюс 8 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 21 сентября:

Доллар США — 26,6/26,8 грн.

Евро — 31,1/31,4 грн.

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