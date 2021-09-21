Прогноз погоди на 21 вересня: в Україні дощитиме, температура опуститься до +6

Прогноз погоди на 21 вересня: в Україні дощитиме, температура опуститься до +6

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У вівторок, 21 вересня, в Україні буде по-осінньому холодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні вдень у північних та східних областях місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +6-11 градусів. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть близько 10 градусів вище нуля. Прохолодніше - у Карпатах: повітря прогріється до +3-8. Найтепліше у південних та східних бласті - до +17.

Укргідрометцентр

У Києві 18 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень прогнозуют невеликий дощ. Швидкість північно-західно говітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до 7-9 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

Погода в Україні: настала метеорологічна осінь - на нас чекає тиждень різкого похолодання

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