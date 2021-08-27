Налог на квадратные метры: кто и сколько должен платить за недвижимость

Налог на квадратные метры: кто и сколько должен платить за недвижимость

31 августа — последний день, чтобы уплатить налог на жилье.

В последний день лета, 31 августа, конечный срок, когда владельцы недвижимости должны уплатить налог на жилье. Уже в сентябре сумма автоматически увеличится, так как придется заплатить еще и штраф.

Так кто должен платить налог и как уберечь себя от лишних расходов, рассказали в сюжете Cніданку з 1+1.

Наша героиня Мария несколько лет назад переехала в Киев из Львова. После переезда поселилась в своей столичной квартире, за которую должна платить налог, потому что она более 60 квадратных метров. Сразу после переезда Мария не обращалась в налоговую, а все письма о необходимости уплаты налог ей поступали во Львов. "Я не получала сообщение. Оно приходило во Львовскую области, где я фактически зарегистрирована. Поэтому не смогли оплачивать налог вовремя", — говорит она.

Поэтому в прошлом году пришлось уплатить налог сразу за два года и 10% штрафа за задержку платежей, а это — несколько тысяч гривен. Поэтому сейчас Мария решила обратиться к специалистам лично и сообщить о фактическом месте проживания.

Елена Виноградова, руководитель налоговой службы Киевской области говорит, что так должны делать все налогоплательщики, чтобы впоследствии избежать штрафов. Вычислить количество метров, за которые надо платить, можно и самостоятельно: "Берем площадь квартиры, отнимаем от нее льготную площадь, остается та часть, которая должна облагаться налогом на недвижимость".

Налог на квадратные метры: 31 августа – последний день, чтобы уплатить налог на жилье

Льготная площадь квартиры составляет 60 квадратных метров. По частного дома, то она вдвое больше — 120. Если же в собственности и квартира и дом, то общий льготный метраж — 180 квадратных метров. "Если дом составляет там 250 квадратных метров и у него два владельца, то каждый из собственников имеет право воспользоваться 120 квадратных метров льготной площади", — пояснила експертка.

Если украинцы вдруг решили скрыть недвижимость и не сообщили о ней налоговую, то служба имеет право в течение трех лет начислить налог на недвижимое имущество.

Сообщение о сплатуподаткова имела прислать не позднее 1 июля. Оплатить налог украинцы должны до 31 августа. Если не успели — в течение первых 30 дней начислят штраф в размере 5% от суммы налога. Дальше — вдвое больше.

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