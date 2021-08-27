Налог на квадратные метры: кто и сколько должен платить за недвижимость

31 августа — последний день, чтобы уплатить налог на жилье.
В последний день лета, 31 августа, конечный срок, когда владельцы недвижимости должны уплатить налог на жилье. Уже в сентябре сумма автоматически увеличится, так как придется заплатить еще и штраф.
Так кто должен платить налог и как уберечь себя от лишних расходов, рассказали в сюжете Cніданку з 1+1.
Наша героиня Мария несколько лет назад переехала в Киев из Львова. После переезда поселилась в своей столичной квартире, за которую должна платить налог, потому что она более 60 квадратных метров. Сразу после переезда Мария не обращалась в налоговую, а все письма о необходимости уплаты налог ей поступали во Львов. "Я не получала сообщение. Оно приходило во Львовскую области, где я фактически зарегистрирована. Поэтому не смогли оплачивать налог вовремя", — говорит она.
Поэтому в прошлом году пришлось уплатить налог сразу за два года и 10% штрафа за задержку платежей, а это — несколько тысяч гривен. Поэтому сейчас Мария решила обратиться к специалистам лично и сообщить о фактическом месте проживания.
Елена Виноградова, руководитель налоговой службы Киевской области говорит, что так должны делать все налогоплательщики, чтобы впоследствии избежать штрафов. Вычислить количество метров, за которые надо платить, можно и самостоятельно: "Берем площадь квартиры, отнимаем от нее льготную площадь, остается та часть, которая должна облагаться налогом на недвижимость".
Льготная площадь квартиры составляет 60 квадратных метров. По частного дома, то она вдвое больше — 120. Если же в собственности и квартира и дом, то общий льготный метраж — 180 квадратных метров. "Если дом составляет там 250 квадратных метров и у него два владельца, то каждый из собственников имеет право воспользоваться 120 квадратных метров льготной площади", — пояснила експертка.
Если украинцы вдруг решили скрыть недвижимость и не сообщили о ней налоговую, то служба имеет право в течение трех лет начислить налог на недвижимое имущество.
Сообщение о сплатуподаткова имела прислать не позднее 1 июля. Оплатить налог украинцы должны до 31 августа. Если не успели — в течение первых 30 дней начислят штраф в размере 5% от суммы налога. Дальше — вдвое больше.