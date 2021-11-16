Медики зможуть придбати житло під 5%: деталі

"Укрфінжитло" та МОЗ уклали угоду про забезпечення медичних працівників житлом.

Українські медики, які отримують зарплату з бюджету, зможуть отримати житло під 5% річних на умовах фінансового лізингу.

Відповідну угоду підписали "Укрфінжитло" та Міністерство охорони здоров’я, інформує преслужба Мінфіну.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що взявши житло в лізинг, медики сплачуватимуть суму звичайної оренди, і через певний час отримають право власності на помешкання.

Міністр фінансів Сергій Марченко своєю чергою повідомив, що цю програму невдовзі розширять на всіх бюджетників.

"Мінфін буде ініціювати підписання таких угод з усіма відомствами, щоб всі працівники бюджетної сфери — медики, військові, поліцейські, вчителі, які отримують зарплату нижче ринкової, мали можливість придбати житло на пільгових умовах", — розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, у короткостроковому періоді заплановано придбати 12 тис. квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг.

Умови програми:

відсоткова ставка по програмі лізингу — 5% річних;

авансовий внесок по лізинговій угоді — 0%;

термін угоди — до 20 років.

фіксована ставка на весь період дії договору, яка не залежить від жодних зовнішніх обставин.

Придбати житло зможуть громадяни України, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів. Однією з умов є робота на поточному місці не менше 6 місяців.

Додаткові вимоги:

обмеження по максимальному середньомісячному доходу сім’ї в залежності від середньомісячної заробітної плати в регіоні;

у членів сім’ї заявника немає у власності нерухомості (крім розташованої на окупованих територіях Донбасу) або сім’я потребує покращення житлових умов (площа нерухомості у власності менша ніж 20 кв.м на одного члена сім’ї).

Вимоги до житла:

вік житла до 20 років або його реконструкцію (капітальний ремонт) здійснено не раніше ніж за десять років до укладення договору;

площа житла — до 21 кв.м на одного члена сім’ї, для сім’ї з однієї або двох осіб — це 52.5 кв.м.

Раніше повідомлялося, чи підвищаться ціни на житло в Україні до кінця року.

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