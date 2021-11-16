На Житомирщині до суду вирішили викликати Цукерберга

На Житомирщині до суду вирішили викликати Цукерберга

Підготовче засідання у справі призначено на 12 грудня.

У Житомирській області Коростенський міськрайсуд ухвалив залучити до участі у розгляді справи власника Facebook Марка Цукерберга.

Про це повідомляє Житомир.info у вівторок, 16 листопада.

Справа триває понад два роки. Позивачем виступає Овруцький міський голова Іван Коруд. Він позивається до одного із засновників овруцької районної партійної організації Свобода Олексія Кравчука через коментарі у Facebook.

Зокрема, 25 липня 2019 року Коруд звернувся до суду із позовною заявою до Кравчука. Він попросив визнати недостовірною і такою, що принижує честь і гідність, інформацію, поширену відповідачем у Facebook. А також зобов'язати відповідача видалити цю інформацію та спростувати її, розмістивши текст рішення суду у справі.

Крім того, Коруд зажадав стягнути з відповідача як відшкодування моральної шкоди одну гривню та сплатити судові витрати.

За клопотанням Коруда 19 жовтня 2021 року Коростенський міськрайсуд ухвалив залучити до участі у розгляді справи власника Facebook.

"У підготовчому судовому засіданні позивачем заявлено клопотання про залишення позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди без розгляду, залучення до участі у справі як відповідача власника сайту Facebook, яким є Facebook Inc. (Фейсбук Інкорпорейтед) резидент Сполучених Штатів Америки, адреса: Willow Park, CA, 94025, US", - сказано у постанові.

Підготовче засідання у справі призначено на 12 грудня.

Нагадаємо:

Американська компанія Facebook звинуватила громадянина України Олександра Солонченка у компіляції та продажі даних 178 мільйонів користувачів однойменної соцмережі.

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