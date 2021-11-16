Нелегалів білоруські силовики оснащують спецзасобами для прориву польського кордону: сутички вгамовують водометами

Через ситуацію з мігрантами напередодні Євросоюз ухвалив нові санкції.
Мігранти з білоруського боку пішли на штурм польського кордону. Тамтешнім прикордонникам довелося задіяти водомети та перцевий газ, бо ж напередодні там скупчилося кілька тисяч людей. Як повідомляє польська сторона, мігранти напали на їхніх солдатів із каміннями та світлошумовими гранатами, які їм нібито роздали білоруські спецслужби.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Пункт пропуску "Брузги-Кузниця" перетворюється на справжнє поле бою. Польська поліція намагається відтіснити навалу з тисяч людей і застосовують водомети та перцевий газ. З вертольота гучномовцем безперестанку повідомляють, що перетин кордону – незаконний. Але мігранти кидають у прикордонників камінням. Одному з правоохоронців влучають в голову. У натовпі помічають світло-шумові гранати. Польські прикордонники твердять, що їх біженцям заздалегідь роздали білоруські спецслужби. А цієї ночі навіть зафільмували, як один з білоруських силовиків перерізає колючий дріт огорожі, щоб біженці могли пройти.
Через ситуацію з мігрантами напередодні Євросоюз ухвалив нові санкції. Стосуватимуться вони десятків компаній та фізичних осіб. Яких саме - іще уточнюватимуть. Глава європейської дипломатії певен, що людей режим Лукашенка використовує як зброю задля досягнення політичних цілей. І закликає тих, хто їх привіз до кордону, відправити людей назад, до їхніх країн.
«Кордони Європейського Союзу не відкриті безлімітно. В’їзд до ЄС можливий лише через законні перетини кордону, що відповідають вимогам – візи то чи процедури надання притулку. Будь-яка інформація, яка стверджує протилежне, є неправильною. Це дезінформація. Дорога до Європейського Союзу веде не через Білорусь», - каже Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Після виборів 2020 року у Білорусі, ще жоден європейський політик не говорив з Лукашенком: його перебування при владі вважають нелегітимним. Утім, міграційна криза поглиблюється і вчора канцлерка Меркель зв’язалася з ним телефоном. Розмова триває 50 хв. Говорили про ситуацію на кордоні та гуманітарну допомогу мігрантам. Лукашенко запропонував свій варіант вирішення кризи. У чому саме він полягає - невідомо. Однак Меркель узяла паузу, аби обговорити це з іншими членами Євросоюзу.
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