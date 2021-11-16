Нелегалів білоруські силовики оснащують спецзасобами для прориву польського кордону: сутички вгамовують водометами

Через ситуацію з мігрантами напередодні Євросоюз ухвалив нові санкції.

Мігранти з білоруського боку пішли на штурм польського кордону. Тамтешнім прикордонникам довелося задіяти водомети та перцевий газ, бо ж напередодні там скупчилося кілька тисяч людей. Як повідомляє польська сторона, мігранти напали на їхніх солдатів із каміннями та світлошумовими гранатами, які їм нібито роздали білоруські спецслужби.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Пункт пропуску "Брузги-Кузниця" перетворюється на справжнє поле бою. Польська поліція намагається відтіснити навалу з тисяч людей і застосовують водомети та перцевий газ. З вертольота гучномовцем безперестанку повідомляють, що перетин кордону – незаконний. Але мігранти кидають у прикордонників камінням. Одному з правоохоронців влучають в голову. У натовпі помічають світло-шумові гранати. Польські прикордонники твердять, що їх біженцям заздалегідь роздали білоруські спецслужби. А цієї ночі навіть зафільмували, як один з білоруських силовиків перерізає колючий дріт огорожі, щоб біженці могли пройти.

Через ситуацію з мігрантами напередодні Євросоюз ухвалив нові санкції. Стосуватимуться вони десятків компаній та фізичних осіб. Яких саме - іще уточнюватимуть. Глава європейської дипломатії певен, що людей режим Лукашенка використовує як зброю задля досягнення політичних цілей. І закликає тих, хто їх привіз до кордону, відправити людей назад, до їхніх країн.

Мігрантська криза: "нелегали" штурмували польський кордон – прикордонники задіяли водомети та газ

«Кордони Європейського Союзу не відкриті безлімітно. В’їзд до ЄС можливий лише через законні перетини кордону, що відповідають вимогам – візи то чи процедури надання притулку. Будь-яка інформація, яка стверджує протилежне, є неправильною. Це дезінформація. Дорога до Європейського Союзу веде не через Білорусь», - каже Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Після виборів 2020 року у Білорусі, ще жоден європейський політик не говорив з Лукашенком: його перебування при владі вважають нелегітимним. Утім, міграційна криза поглиблюється і вчора канцлерка Меркель зв’язалася з ним телефоном. Розмова триває 50 хв. Говорили про ситуацію на кордоні та гуманітарну допомогу мігрантам. Лукашенко запропонував свій варіант вирішення кризи. У чому саме він полягає - невідомо. Однак Меркель узяла паузу, аби обговорити це з іншими членами Євросоюзу.

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