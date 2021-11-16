В Житомирской области в суд решили вызвать Цукерберга

В Житомирской области в суд решили вызвать Цукерберга

Подготовительное заседание по делу назначено на 12 декабря.

В Житомирской области Коростенский горрайсуд принял решение привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook Марка Цукерберга.

Об этом сообщает Житомир.info во вторник, 16 ноября.

Дело длится более двух лет. Истцом выступает Овручский городской голова Иван Коруд. Он судится с одним из основателей овручской районной партийной организации Свобода Алексеем Кравчуком из-за комментариев в Facebook.

В частности, 25 июля 2019 года Коруд обратился в суд с исковым заявлением к Кравчуку. Он попросил признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, распространенную ответчиком в Facebook. А также обязать ответчика удалить эту информацию и опровергнуть ее, разместив текст решения суда по делу.

Кроме того, Коруд потребовал взыскать с ответчика как возмещение морального вреда одну гривну и оплатить судебные издержки.

По ходатайству Коруда 19 октября 2021 года Коростенский горрайсуд принял решение привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook.

"В подготовительном судебном заседании истцом заявлено ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как ответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Park, CA, 94025, US", — говорится в постановлении.

Подготовительное заседание по делу назначено на 12 декабря.

Напомним:

Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в компиляции и продаже данных 178 миллионам пользователей одноименной соцсети.

Цукерберг переименовал Facebook: собирается ли META.ua судиться из-за названия

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку