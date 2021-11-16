Правительство расширило перечень украинцев, которые смогут получить субсидии: что изменилось

Изменения касаются жителей Украины, которые проживают на линии столкновения.

Кабинет Министров расширил список лиц, которым будут назначать жилищные субсидии.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В частности, изменения касаются жителей Украины, которые проживают на линии столкновения. Для этой категории населения размер субсидий будет существенно увеличен.

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Изменится размер пособия для людей, которые в результате агрессии РФ остались без газа и используют бытовые электроприборы для обогрева домов. Выплаты будут начисляться с учетом социальных нормативов потребления электроэнергии, предусмотренных для электроотопления.

"Сам размер субсидии для них существенно увеличится, что обеспечит предоставление пособия на оплату услуг, в частности электроэнергии, в достаточном размере", — говорится в сообщении министерства.

Для назначения субсидии требуются акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства, а также подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло- или газоснабжения.

Помощь от государства можно получить также в следующих случаях:

если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее 4 минимальных зарплат (то есть 26 тысяч гривен). Кроме того, они должны быть не более 5 лет;

если отсутствуют доходы из-за пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);

при приобретении жилья за деньги, выделенные из государственного или местного бюджетов.

Отмечается, что при определении права лиц на получение жилищной субсидии не будут учитываться жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание.

Как сообщалось, около 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий. Среди наиболее распространенных причин в отказе были депозитные хранения на сумму более 100 тысяч гривен, более двух жилых помещений в собственности, а также неработающие члены семьи.

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