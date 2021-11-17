Курс долара і євро на 18 листопада

Вартість долара становить 26,5 грн, а євро – 30 грн.
У четвер, 18 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 18 листопада:
- Долар США – 26,51 грн (плюс 10 коп.).
- Євро – 29,99 грн (мінус 3 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 17 листопада:
- Долар США – 26,40/26,60 грн.
- Євро – 29,85/30,20 грн.
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