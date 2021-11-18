Прогноз погоди на 18 листопада: в Україні буде холодно, місцями - дощ зі снігом

Прогноз погоди на 18 листопада: в Україні буде холодно, місцями - дощ зі снігом

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У четвер, 18 листопада, в Україні буде прохолодно та навіть морозно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні переважно без опадів. Вдень лише на Закарпатті, Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий дощ, а на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах - з мокрим снігом. Вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-західного напрямку, 3-8 м/с,

В Україні температура повітря вдень становитиме 3-8 градусів тепла. На Закарпатті буде найтепліше: повітря прогріється до +9 градусів. У східних областях стовпчики термометрів опустяться до +3 градусів. У західних та північних регіонах - 7 градусів тепла. В центрі - близько +5 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 18 листопада буде хмарно. В столиці - без опадів. Вранці - туман. Швидкість південно вітру 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 2-4 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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