Народні прикмети, обряди і звичаї 18 листопада

Коли хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.

18 листопада віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Галактiона та Єпистимiї Апостолів вiд 70-ти: Патрова, Єрма, Лина, Гаїя, Філолога, святителя Григорiя, архієпископа Олександрiйського.

18 листопада: церковне свято

Галактіон та Єпистима — християнські святі преподобномученики та подвижники.

У III ст. у місті Емесі на території сучасного Лівану жив побожний християнин Галактіон. Його народженню батьки завдячували Господу Ісусу Христу. Бувши ще язичниками, вони навернулись у християнство завдяки старцеві Онуфрію. Матері Галактіона Левкипії наснився сон, в якому Христос обіцяв визволити її від непліддя та сина що "буде пристрастей Його наслідувачем та Царства Його спільником". Коли хлопцеві виповнилося 24 роки, він заручився з поганською дівчиною Єпистимією, яка під впливом нареченого невдовзі прийняла святе Хрещення. Молоді люди вирішили не одружуватися, а посвятити себе Богові та вступити до монастирів поблизу гори Синай. Там вони прославилися надзвичайно побожним чернечим життям.

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В ті часи було жорстоке переслідування християн. Вояки напали на чоловічий монастир, ченці втекли, один тільки Галактіон залишився, його ж бо і знайшли в келії, коли читав Божественне Писання. Святого ув'язнили і привели на суд до поганського старости. Єпістимія, довідавшись про це, поспішила до Галактіона і безбоязно стала поруч із ним перед суддею. Староста наказав їх жорстоко мучити. За те, що поганський староста наказав роздягнути святу Єпистимію, він і всі хто були поряд осліпли, тільки після молитви святої Богові вони прозріли та навернулось 53 особи, проте мучитель ще більш озвірів. Преподобномученикам відтяли руки і ноги, але вони мужньо терпіли та прославляли Христа-Царя.

Життєпис святих мучеників написав чорноризець Євтоломій, що бачив подвиги та мученицьку смерть святих та був рабом тестя Галактіона та якого цей святий і охрестив.

Євтоломій взяв потай святі й чесні мощі пана й пані своїх і плакав над ними достатньо, відтак поховав їх чесно і написав відповідне житіє.

До преподобномучеників Галактіону та Єпистимії звертаються у боротьбі зі спокусами блуду.

18 листопада: українські народні прикмети

Якщо восени рано нанесе снігу, а над ним хмара - хорошої погоди не чекай. Сонце рухається немовби в тумані — на дощ.

Якщо зірки на небі яскраві — на гарну погоду, тьмяні - на дощ або сніг.

Зорі рясно оточили небо — наступний день буде сонячний.

Блимання зірок у листопаді — ознака погіршення погоди з посиленням вітру.

Коли хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.

18 листопада: народні звичаї

Цього дня раніше дівчата зазвичай молилися для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було заведено розкидати у дворі монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці своєю чергою запрошували дівчат на гуляння.

18 листопада: що варто робити

18 листопада закінчували збирати редьку.Їли терту редьку або просто різали її тонкими скибочками, подаючи з сіллю, олією, квасом, цибулею. Також поспішали заготовити чорну редьку на зиму, оскільки вона була важливою при лікуванні простудних захворювань.

18 листопада: що категорично заборонено робити

Не бажано ухвалювати цього дня важливі рішення, укладати будь-які угоди.

Варто утриматися від серйозних справ.

Не підписуйте цього дня жодні документи.

Не робіть великих покупок цього дня.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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