Народные приметы, обряды и обычаи 18 ноября

Когда облака плывут низко, будет дождь и похолодает.

18 ноября верующие и церковь чтят память мучеников Галактиона и Епистимии Апостолов от 70-ти: Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.

18 ноября: церковный праздник

Галактион и Епистима – христианские святые преподобномученики и подвижники.

В III ст. в городе Эмеси на территории современного Ливана жил благочестивый христианин Галактион. Его рождению родители благодарили Господа Иисуса Христа. Будучи еще язычниками, они обратились в христианство благодаря старцу Онуфрию. Матери Галактиона Левкипии приснился сон, в котором Христос обещал избавить ее от бесплодия и сына, что "будет страстей Его наследником и Царства Его сообщником". Когда юноше исполнилось 24 года, он обручился с языческой девушкой Епистимией, которая под влиянием жениха вскоре приняла святое Крещение. Молодые люди решили не жениться, а посвятить себя Богу и вступить в монастыри вблизи горы Синай. Там они прославились чрезвычайно набожной монашеской жизнью.

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В то время было жестокое преследование христиан. Воины напали на мужской монастырь, монахи сбежали, один только Галактион остался, его ведь и нашли в келье, когда читал Божественное Писание. Святого заключили в тюрьму и привели на суд к языческому старосте. Епистимия, узнав об этом, поспешила к Галактиону и безбоязненно встала рядом с ним перед судьей. Староста приказал их жестоко мучить. За то, что языческий староста приказал раздеть святую Епистимию, он и все кто были рядом ослепли, только после молитвы святой Богу они прозрели и обратились 53 человека, однако мучитель еще больше озверел. Преподобномученикам отрезали руки и ноги, но они мужественно терпели и прославляли Христа-Царя.

Жизнеописание святых мучеников написал чернорызец Евтоломий, который видел подвиги и мученическую смерть святых и был рабом тестя Галактиона и которого этот святой и окрестил.

Евтоломий взял втайне святые и честные мощи господина и госпожи своих и плакал над ними достаточно, и похоронил их честно и написал соответствующее житие.

К преподобномученикам Галактиона и Епистимии обращаются в борьбе с искушениями блуда.

18 ноября: украинские народные приметы

Если осенью рано нанесет снег, а над ним облако — хорошей погоды не жди. Солнце двигается как в тумане — к дождю.

Если звезды на небе яркие – на хорошую погоду, тусклые – на дождь или снег.

Звезды обильно окружили небо – на следующий день будет солнечный.

Мигание звезд в ноябре – признак ухудшения погоды с усилением ветра.

Когда облака плывут низко, будет дождь и похолодает.

18 ноября: народные обычаи

В этот день раньше девушки обычно молились для того, чтобы найти хороших мужчин. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом. Ребята в свою очередь приглашали девушек на гулянье.

18 ноября: что делать

18 ноября заканчивали собирать редьку. Ели тертую редьку или просто резали ее тонкими ломтиками, подавая с солью, маслом, квасом, луком. Также спешили заготовить черную редьку на зиму, поскольку она была важна при лечении простудных заболеваний.

18 ноября: что категорически запрещено делать

Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения.

Следует воздержаться от серьезных дел.

Не подписывайте в этот день никакие документы.

Не совершайте больших покупок в этот день.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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