Похудевшая Даша Квиткова в купальнике показала стройную фигуру

Звезда четыре месяца назад родила первенца.

Жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – улетела отдыхать в Турцию.

Оттуда звезда делится разными фотографиями. В частности, Даша показала себя в купальнике. К слову, знаменитость всего четыре месяца родила первенца. Впрочем, она активно пытается вернуть свою идеальную форму. И у Даши это выходит.

Видно, что Даша изрядно похудела. У нее стройные ножки и аппетитные бедра. Пляжный наряд знаменитости хорошо подчеркнул ее формы.

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Кроме того, Даша выбрала для фото красивую позу. Блогерша на снимке игриво подняла одну ножку к груди и отвела взгляд куда-то вдаль, что лишь придало фотографии пикантности.

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