Длинноногая Alyosha в кружевном белье ошеломила пользователей

Певица позировала в короткой комбинации.

Украинская певица Alyosha в последнее время все чаще публикует в фотоблоге пикантные фотографии.

Так, на этот раз артистка показала поклонникам снимок с новой фотосессии. На нем исполнительница предстала в короткой черной комбинации с кружевом, туфлях на шпильке и пальто. Звезда соблазнительно позировала, показывая длинные стройные ноги.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

В сообщении знаменитость оставила строчки, вероятно, из новой песни.

Спокуса

Грають світлотіні на твоїх губах

В напрузі

Ця осіння ніч заливає дах

Несуться

Хвилі і тремтять у мереживі

Звільни вже

Свою фентезі мою енерджі

Со своей стороны, юзеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях комплименты: "Какая красива", "Богиня", "Роскошная", "Божественная".

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