Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Длинноногая Alyosha в кружевном белье ошеломила пользователей

Длинноногая Alyosha в кружевном белье ошеломила пользователей

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Певица позировала в короткой комбинации.

Украинская певица Alyosha в последнее время все чаще публикует в фотоблоге пикантные фотографии.

Так, на этот раз артистка показала поклонникам снимок с новой фотосессии. На нем исполнительница предстала в короткой черной комбинации с кружевом, туфлях на шпильке и пальто. Звезда соблазнительно позировала, показывая длинные стройные ноги.

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

В сообщении знаменитость оставила строчки, вероятно, из новой песни.

Спокуса
Грають світлотіні на твоїх губах
В напрузі
Ця осіння ніч заливає дах
Несуться
Хвилі і тремтять у мереживі
Звільни вже
Свою фентезі мою енерджі

Со своей стороны, юзеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях комплименты: "Какая красива", "Богиня", "Роскошная", "Божественная".

Читайте также:

Следующая публикация