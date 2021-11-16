Длинноногая Alyosha в кружевном белье ошеломила пользователей

Певица позировала в короткой комбинации.
Украинская певица Alyosha в последнее время все чаще публикует в фотоблоге пикантные фотографии.
Так, на этот раз артистка показала поклонникам снимок с новой фотосессии. На нем исполнительница предстала в короткой черной комбинации с кружевом, туфлях на шпильке и пальто. Звезда соблазнительно позировала, показывая длинные стройные ноги.
В сообщении знаменитость оставила строчки, вероятно, из новой песни.
Спокуса
Грають світлотіні на твоїх губах
В напрузі
Ця осіння ніч заливає дах
Несуться
Хвилі і тремтять у мереживі
Звільни вже
Свою фентезі мою енерджі
Со своей стороны, юзеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях комплименты: "Какая красива", "Богиня", "Роскошная", "Божественная".
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