Схудла Даша Квіткова у купальнику показала струнку фігуру

Зірка чотири місяці тому народила первістка.

Дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – полетіла відпочивати до Туреччини.

Звідти зірка ділиться різними світлинами. Зокрема, Даша показала себе у купальнику. До слова, знаменитість лише чотири місяці народила первістка. Втім, вона активно намагається повернути свою ідеальну форму. І у Даші це виходить.

Так, видно, що Даша неабияк схудла. У неї стрункі ніжки та апетитні стегна. Пляжне вбрання знаменитості гарно підкреслило її форми.

Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Окрім цього, Даша обрала для фото гарну позу. Так, блогерка на знімку грайливо підняла одну ніжку до грудей та відвела погляд кудись вдалечінь, що лише додало світлині пікантності.

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