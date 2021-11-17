Віковий ценз: чому сірий колір прискорює старіння, а барвистий одяг лікує

В українських магазинах не чекають на покупців поважного віку.

У вітчизняних магазинах одягу не чекають на покупців віком за 60. І не тому, що не вірять в їхню платоспроможність. Вважається, що люди поважного віку не цікавляться модою і практично не змінюють гардероб. Чому сіре й ніяке у шафі - прискорює старіння, а от барвистий одяг навпаки - лікує - в експерименті ТСН "Віковий ценз", - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 16 листопада.

Вдягай хустку, у простирадло завертайся і готуйся вже до земельки - “модний вирок” суспільства. Чому в українських магазинах не чекають на покупців поважного віку і чи допомагає яскравий одяг відчути себе щасливим на пенсії?

Типове пенсійне життя по-українськи: коротка розмова з сусідкою і похід на базар.

Світлані - 63 роки. Вбирається скромно, стримані кольори. Обожнює базари - за живе спілкування. За останній рік її життя помітно змінилося. Колись яскрава й активна містянка усе частіше ховається тут - на дачі. Кольорові речі заховала до шафи і звикає до одягу темного, бо - каже - вже час.

Оленці - 63 роки, вона українка, але народилась в Англії. Тепер живе в Києві, працює у школі. Обожнює флуоресцентні кольори. Каже, яскравий одяг налаштовує на позитив. В українських же магазинах стикається з одним і тим самим: для покупців за шістдесят тут майже немає - не лише яскравого одягу, але й просто сучасного чи потрібного розміру. Та й продавці не завжди так щиро співчувають. Збирати кольорові речі Оленка почала ще у 80-ті. Квартиру яскравішу в Києві, мабуть, не знайти - одяг переважно з барахолок, секондів, або від знайомих швачок.

Киянину Миколі - 65 років. Називає себе дідусем-хіпстером. Відправляємо його на прогулянку містечком Кагарлик. Думки перехожих різняться. Декому навіть не віриться, що так може одягатись український пенсіонер. Та більшість перехожих лук Миколи викликає захват. А дехто навіть жалкує, що місцевим чоловікам на зовнішність байдуже.

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Після душевного знайомства Світлана вирішує поділитись з Оленкою своєю бідою. Оленка дарує новій знайомій купу помаранчевих речей. Заради експерименту Оленка пропонує Світлані хоча б на день повернутись до яскравого образу. Жінки виходять на прогулянку. Перехожі аж зупиняються. Світлана й Оленка зазирають у кав’ярні й магазини і тут чують перші компліменти.

32-річна стилістка Ганна впевнена - одяг впливає не лише на настрій, але й на життя загалом. Експерименти із зовнішнім виглядом - переконана Ганна - корисна вправа навіть для ментального здоров’я.

Потрібно зараз дивитись в корінь проблеми і зараз змінювати свідомість. Щоб нам було легше і не було ейджизму та інших проблем. У корінь проблеми дивимося цього тижня в спецпроєкті "Віковий ценз".

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