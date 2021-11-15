"Віковий ценз": ТСН покаже спецпроєкт про проблему ейджизму в Україні

Спецкореспондент ТСН Руслан Тарасов з’ясує, чому українці вважають вік вироком, та які кроки має зробити держава і суспільство, щоб це змінилося.

15 листопада о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра спецпроєкту "Віковий ценз", у якому дослідять типові прояви ейджизму у різних сферах життя українців. Протягом тижня глядачі побачать 5 сюжетів, у яких продемонструють сміливі експерименти та реальні історії, що наочно демонструють дискримінацію людей за віком в Україні та водночас дадуть відповідь на питання, що робити тим, хто зустрівся з цієї проблемою.

У спецпроєкті ТСН піднімуть гостре питання – чому в Україні існують негласні вікові кордони? Часто вони позбавляють не лише кар’єрних перспектив, а й спричиняють психологічний дисбаланс, коли людина не може самовиражатися через вікові стереотипи.

Автор проєкту - спецкореспондент ТСН Руслан Тарасов проведе власне дослідження та з’ясує, чому роботодавці не соромляться ображати пошукачів роботи через вік, а магазини не чекають людей віком 60+ у рядах своїх покупців.

Віковий ценз | Чому українці вважають вік вироком та що з цим

Цікаво, що ВООЗ офіційно продовжила молодість до 44 років, а справжня старість, за даними науковців, наступає тільки після 75 років. До цього віку більшість людей - активні та мають бажання працювати, але часто не можуть себе реалізувати через упередження у суспільстві. Чи справді це так ТСН з’ясує через серію експериментів.

"Ми хочемо, щоб під час перегляду цього спецпроекту українці побачили самих себе, щоб усвідомили проблему. Наш "Віковий ценз" - це своєрідне дзеркало, і кожен може опинитися по обидві його сторони: сьогодні дискримінуєте ви, а завтра дискримінують вас", - розповідає заступниця директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольга Кашпор.

ТСН покаже експеримент, у якому жінка з ідеальним резюме у віці "за 50" спробує влаштовуватися на висококваліфіковану роботу. З якими проблемами зіштовхнеться героїня і ким насправді вона виявиться - не пропустіть вже цього тижня в ефірі ТСН.

Глядачі познайомляться з 70-річною айтішницею, яка довела – професіоналом своєї справи можна стати незалежно від віку. Більше того, у сюжеті глядачі дізнаються, які галузі та компанії вже "полюють" на спеціалістів старшого віку, бо усвідомили, що для специфіки їхньої роботи такий вік найефективніший.

У одному з сюжетів спецпроєкту ТСН доведе: бути стильним, сучасним та яскравим можна і після 60-ти. У сюжеті покажуть жінку, яка не зважає на цифри в паспорті, із захватом вбирається у яскраве та веде активний спосіб життя. Більше - вона допоможе своїй однолітці, яка соромиться робити макіяж та красиво одягатися, побороти свій страх. Як саме – дивіться у спецпроекті вже цього тижня.

Не пропустіть спецпроєкт ТСН "Віковий ценз" від сьогодні і протягом тижня о 19:30 на 1+1.

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