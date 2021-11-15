"Віковий ценз": ТСН покажет спецпроект о проблеме эйджизма в Украине

Спецкорреспондент ТСН Руслан Тарасов выяснит, почему украинцы считают возраст приговором, и какие шаги должно сделать государство и общество, чтобы это изменилось.

15 ноября в 19.30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоится премьера спецпроекта "Віковий ценз", в котором исследуют типичные проявления эйджизма в разных сферах жизни украинцев. В течение недели зрители увидят 5 сюжетов, в которых продемонстрируют смелые эксперименты и реальные истории о дискриминации людей по возрасту в Украине и в то же время ответят на вопрос, что делать тем, кто столкнулся с этой проблемой.

В спецпроекте ТСН поднимут острый вопрос – почему в Украине существуют негласные возрастные границы? Часто они лишают не только карьерных перспектив, но и вызывают психологический дисбаланс, когда человек не может самовыражаться из-за возрастных стереотипов.

Автор проекта - спецкорреспондент ТСН Руслан Тарасов проведет собственное исследование и выяснит, почему работодатели не стесняются оскорблять соискателей из-за возраста, а магазины не ждут людей в 60+ в рядах своих покупателей.

Возрастной ценз | Почему украинцы считают возраст приговором и что с этим

Интересно, что ВООЗ официально продлила молодость до 44 лет, а настоящая старость, по данным ученых, наступает только после 75 лет. До этого возраста большинство людей - активны и желают работать, но часто не могут себя реализовать из-за предубеждений в обществе. Действительно ли это так ТСН выяснит всерии экспериментов.

"Мы хотим, чтобы при просмотре этого спецпроекта украинцы увидели самих себя, чтобы осознали проблему. Наш "Возрастной ценз" – это своеобразное зеркало, и каждый может оказаться по обе его стороны: сегодня дискриминируете вы, а завтра дискриминируют вас", – рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам 1+1 Ольга Кашпор.

ТСН покажет эксперимент, в котором женщина с идеальным резюме в возрасте "50" попытается устраиваться на высококвалифицированную работу. С какими проблемами столкнется героиня и кем она окажется - не пропустите уже на этой неделе в эфире ТСН.

Зрители познакомятся с 70-летней айтишницей, которая доказала, профессионалом своего дела можно стать независимо от возраста. Более того, в сюжете зрители узнают, какие отрасли и компании уже "охотятся" на специалистов постарше, потому что осознали, что для специфики их работы такой возраст самый эффективный.

В одном из сюжетов спецпроекта ТСН докажет: быть стильным, современным и ярким можно и после 60-ти. В сюжете покажут женщину, которая не принимает во внимание цифры в паспорте, обожает яркую одежду и ведет активный образ жизни. Больше – она поможет своей сверстнице, которая стесняется делать макияж и красиво одеваться, побороть свой страх. Как именно – смотрите в спецпроекте уже на этой неделе.

Не пропустите спецпроект ТСН "Віковий ценз" с сегодняшнего дня и в течение недели в 19:30 на 1+1.

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