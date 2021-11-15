Галкин похвастался стройной Пугачевой в экстремальном мини-платье

72-летняя звезда может дать фору любой девушке.

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева обожают вместе проводить время.

Вот и недавно влюбленные вдвоем собирались на какое-то светское мероприятие, о чем Галкин сообщил на странице в Instagram. В фотоблоге шоумен разместил кадр, на котором предстал с женой.

На снимке 72-летняя Алла Борисовна выглядит потрясающе. Примадонна позирует в экстремальном мини-платье, которое дополнила босоножками на каблуке и серебристой цепочкой на шее. Образ завершил вечерний макияж и выпрямленные волосы. Наряд Пугачевой подчеркнул ее стройные ноги.

Максим Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Галкин сопроводил этот кадр смайлом в виде сердечка. Поклонники не сдерживали себя в комментариях от увиденного: "жена — куколка", "Алла такая хрупкая и милая! Как будто это и не Примадонна", "Я все понимаю, финансы, фильтры, хорошее освещение, но мне кажется, за такой красотой в в таком возрасте лежит огромный труд и желание выглядеть вот так".

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