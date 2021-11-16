Ейджизм по-українськи: як дискримінують занадто молодих і дорослих через віковий ценз

Старість настає аж після 75.

Чи відмовляли вам колись у роботі - бо ви “занадто молоді” або вже пенсійного віку? Кожен третій українець хоча б раз зазнавав такої дискримінації - це вже результати соцопитувань. Журналісти ТСН провели власний експеримент і довели, що ті, хто заявляє про дискримінацію, самі готові дискримінувати. Детальніше розповімо у спецпроєкті “Віковий ценз”, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 листопада.

Є дві “проблеми” - занадто молодий і занадто дорослий. Іноземний термін “ейджизм” на слуху не так давно. А от ховається за ним давня українська традиція. Як перестати цькувати тих, хто віком не вийшов?

Руйнувати стереотипи варто хоча б тому, що Світова організація охорони здоров’я “продовжила молодість”. З 2021 молоддю вважають людей до 44. Старість настає аж після 75. Середній вік дотягнули майже до сьомого десятка. Змінили цю таблицю, бо люди стали жити довше. Однак, ейджизм - це також про дискримінацію людей юних.

Якщо до таких селищних голів в Україні вже потроху звикають, то в існування молодого й досвідченого хірурга нашій аудиторії вже повірити важко. Кому і що можна довірити визначає також український закон, офіційно фіксуючи ейджизм. Приміром, у нас не можна стати суддею Конституційного суду до 40, а президентом - чомусь - до 35 років.

Юристка Мар’яна Марчук саме ці норми дискримінаційними не вважає. Такі вікові обмеження через високу відповідальність посад. Є в законодавстві й поняття “граничного віку”. На державній службі працювати можна до 65. Схожі правила і в міжнародній авіації. Юристка пояснює ситуацію, що виглядає як несправедливість: закони створюють, аби регулювати маси людей, а не індивідуальності. Показники здоров'я, швидкість реакції - природні процеси людського тіла, що зношується. Однак, додає: добре, щоб закони передбачали й індивідуальний підхід.

Людей в літах дискримінують і роботодавці. Дослідницьке бюро Sociologist підрахувало, що майже половині (46%) українців віком понад 55 років хоча б раз відмовляли у приймання на роботу через їхній вік.

Насправді українське трудове законодавство забороняє дискримінацію за віком. Однак, судових прецедентів поки не має. Тим часом у Західній Європі і Штатах закони проти ейджизму доповнюють конкретикою. Приміром, цієї осені Палата Представників США заборонила питати у кандидата на роботу про їхній вік. Лише після оформлення ця інформація для роботодавця перестає бути секретом.

Потрібно зараз дивитись в корінь проблеми і зараз змінювати свідомість. Щоб нам було легше і не було ейджизму, сексизму і інших проблем. У корінь проблеми дивимося цього тижня в спецпроєкті "Віковий ценз".

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