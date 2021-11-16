Народні прикмети, обряди і звичаї 17 листопада

Рано замерзне — довго не розтане.

17 листопада церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Йоаникiя Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, i Єрмія, пресвiтера, преподобного Меркурiя, посника Печерського, в Дальнiх печерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського.

17 листопада: українські народні прикмети

Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається.

Якщо перший сніг, упав на мокру землю — залишиться, на суху — скоро зійде.

Рано замерзне — довго не розтане.

Ожеледиця починається з туману.

Від першого снігу до санного шляху — півтора місяця.

17 листопада: церковне свято

Йоанікій Великий Віфінський на прізвище Воіла — один з найславніших монахів християнського сходу, візантійський святий, преподобний.

Народився в віфінському селі Марікату в селянській родині візантійський святий. Коли хлопцеві виповнилося 19 років, він пішов до війська і був відважним вояком. У той час він став на бік іконоборців, але після розмови з одним побожним ченцем відійшов від них і став ревним оборонцем правдивої віри та святих ікон. У 40 років покинув військо і вступив до монастиря на горі Олімп у Віфінії.

Йоанікій жив у декількох монастирях, а згодом оселився у самітному місці, де провів у молитві й пості двадцять років. У той час Бог обдарував Свого вірного слугу даром чудотворення і пророцтва, а також розумним проводом душ. Аж тоді Йоанікій постригся у ченці. Під кінець свого життя він поселився у пустелі, де 846 року помер, маючи 92 роки. За велику побожність і численні чуда, якими Бог прославив Йоанікія, одного з найславніших ченців християнського Сходу, Церква надала йому почесне звання Великий.

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Преподобний Йоанікій провів 70 років у аскетичних подвигах і досяг високого рівня духовної досконалості. Через милість Божу, святий отримав дар пророцтва, як оповідає його учень Пахомій. Старець підносився у повітря коли він молився. Одного разу він перетнув ріку переповнену від повені. Святий міг зробити себе невидимим для людей, а також зробити інших прихованими від зору.

Якось, преподобний Йоанікій виводив грецьких полонених із в'язниці під безпосереднім наглядом самих охоронців. Отрута і вогонь, якими заздрісні вороги хотіли знищити святого, йому не пошкодили. Він звільнив острів Тасос від безлічі змій. Святий Йоанікій теж врятував молоду черницю, яка збиралася покинути монастир щоби одружитися; він узяв на себе страждальну пристрасть дівиці і через піст і молитву переміг спокусливий напад диявола.

17 листопада: народні традиції

Раніше вважали, що цього дня зазвичай буває погана погода. Також вірили у те, 17 листопада нечиста сила спускається на землю і розгулює вулицями, намагаючись проникнути в будинки, щоб поцупити вугілля або вогонь.

Тому двері замикали на всі засуви і в житло намагалися нікого стороннього не пускати.

17 листопада: що категорично не можна робити

ходити по перехрестю;

виносити щось з дому (гроші, продукти, речі);

святкувати весілля;

заводити нові знайомства;

розпочинати важливі справи.

17 листопада: що варто зробити

Бажано цей день провести вдома і зайвий раз за поріг не виходити.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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