Народные приметы, обряды и обычаи 17 ноября

Рано замерзнет – долго не растает.

17 ноября церковь и верующие чтят память преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера, преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополит.

17 ноября: украинские народные приметы

Первый прочный снег выпадает на ночь; днем снег долго не задержится.

Если первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро взойдет.

Рано замерзнет – долго не растает.

Гололедица начинается с тумана.

От первого снега до санного пути – полтора месяца.

17 ноября: церковный праздник

Иоаникий Великий Вифинский по фамилии Воила – один из самых славных монахов христианского востока, византийский святой, преподобный.

Родился в вифинской деревне Марикату в крестьянской семье византийский святой. Когда парню исполнилось 19 лет, он пошел в армию и был отважным воином. В то время он принял сторону иконоборцев, но после разговора с одним набожным монахом отошел от них и стал ревностным защитником истинной веры и святых икон. В 40 лет покинул войско и поступил в монастырь на горе Олимп в Вифинии.

Иоаникий жил в нескольких монастырях, а затем поселился в одиноком месте, где провел в молитве и посту двадцать лет. В то время Бог даровал Своего верного слугу даром чудотворения и пророчества, а также разумным руководством душ. И тогда Иоаникий постригся в монахи. К концу своей жизни он поселился в пустыне, где в 846 году умер, имея 92 года. За великое благочестие и многочисленные чудеса, которыми Бог прославил Иоаникия, одного из самых славных монахов христианского Востока, Церковь присвоила ему почетное звание Великий.

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Преподобный Иоаникий провел 70 лет в аскетических подвигах и достиг высокого уровня духовного совершенства. По милости Божией, святой получил дар пророчества, как повествует его ученик Пахомий. Старец поднимался в воздух, когда он молился. Однажды он пересек реку, переполненную от наводнения. Святой мог сделать себя невидимым для людей, а также сделать других скрытыми от зрения.

Как-то преподобный Иоаникий выводил греческих пленных из тюрьмы под непосредственным наблюдением самих телохранителей. Яд и огонь, которыми завистливые враги хотели уничтожить святого, ему не повредили. Он освободил остров Тасос от множества змей. Святой Иоаникий тоже спас молодую монахиню, которая собиралась покинуть монастырь, чтобы жениться; он взял на себя страдальческую страсть девицы и через пост и молитву победил соблазнительное нападение дьявола.

17 ноября: народные традиции

Раньше считалось, что в этот день обычно бывает плохая погода. Также верили в то, 17 ноября нечистая сила спускается на землю и разгуливает по улицам, пытаясь проникнуть в дома, чтобы украсть уголь или огонь.

Поэтому дверь запирала на все засовы и в жилище старалась никого постороннего не пускать.

17 ноября: что категорически нельзя делать

ходить по перекрестку;

выносить что-то из дома (деньги, продукты, вещи);

праздновать свадьбу;

заводить новые знакомства;

возбуждать важные дела.

17 ноября: что следует сделать

Желательно этот день провести дома и лишний раз за порог не выходить.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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