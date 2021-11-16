Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать свою судьбу.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 ноября 2021 г. рассказывает, что Овнам нужно быть бережливыми, а Тельцам — работать с собственными эмоциями.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Тщательно проверяйте все, что вы делаете. В отношениях будьте бережливы. А на работе не стоит нервничать.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте с собственными эмоциями. На работе прислушивайтесь к своим чувствам. На работе прислушивайтесь к совету мудрой женщины.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Семерка кубков"
Надо разумно действовать. В отношениях не гонитесь за всем сразу. А на работе следует снизить мультизадачность.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Маг"
Уравновесьте эмоции и разум. В отношениях нужно понять, что вы хотите. На работе действуйте активнее.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Окунитесь в отношения. На работе найдите единомышленников. В отношениях добавьте жажды.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Отшельник"
Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. На работе – отгул.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. На работе задумайтесь над карьерным ростом. А в отношениях отважитесь на первый шаг.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях не пугайтесь своих стремлений. На работе проявите проактивную позицию.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Иерофант"
Нужно изрядно проверять документы, которые вы подписываете. В отношениях ждите больше. На работе следует развиваться.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Пятерка кубков"
Будет тяжело. В отношениях вас могут оскорбить. На работе задумайтесь над стратегией.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе просите о повышении.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Работайте – и вы увидите результат. На работе работайте достойно. В отношениях приложите усилия.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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