Возрастной ценз: почему серый цвет ускоряет старение, а красочная одежда лечит

В украинских магазинах не ждут покупателей почтенного возраста.

В отечественных магазинах одежды не ждут покупателей в возрасте за 60. И не потому, что не верят в их платежеспособность. Считается, что люди преклонных лет не интересуются модой и практически не меняют гардероб. Почему серое и никакое в шкафу — ускоряет старение, а вот красочная одежда наоборот — лечит — в эксперименте ТСН "Возрастной ценз", — говорилось в сюжете ТСН.19:30 16 ноября.

Одевай платок, в простыню заворачивайся и готовься уже к земельке — "модный приговор" общества. Почему в украинских магазинах не ждут покупателей почтенного возраста и помогает ли яркая одежда почувствовать себя счастливой на пенсии?

Типичная пенсионная жизнь по-украински: короткий разговор с соседкой и поход на базар.

Светлане – 63 года. Впитывается скромно, сдержанные цвета. Обожает базары – за живое общение. За последний год ее жизнь заметно изменилась. Когда-то яркая и активная горожанка все чаще прячется здесь – на даче. Цветные вещи спрятала в шкаф и привыкает к темной одежде, потому что — говорит — уже время.

Леночки – 63 года, она украинка, но родилась в Англии. Теперь живет в Киеве, работает в школе. Обожает флуоресцентные цвета. Говорит, яркую одежду настраивает на позитив. В украинских же магазинах сталкивается с одним и тем же: для покупателей за шестьдесят здесь почти нет — не только яркой одежды, но и просто современного или нужного размера. Да и продавцы не всегда так искренне сочувствуют. Собирать цветные вещи Аленка начала еще в 80-е. Квартиру ярче в Киеве, пожалуй, не найти – одежду преимущественно из барахолок, секондов, или от знакомых швей.

Киевлянину Николаю – 65 лет. Называет себя дедушкой-хипстером. Отправляем его на прогулку по городку Кагарлык. Мнения прохожих разнятся. Некоторым даже не верится, что так может одеваться украинский пенсионер. Но большинство прохожих лугов Николая вызывает восторг. А некоторые даже сожалеют, что местным мужчинам на внешность безразлично.

После душевного знакомства Светлана решает поделиться с Леночкой своей бедой. Аленка дарит новой знакомой кучу оранжевых вещей. Ради эксперимента Аленка предлагает Светлане хотя бы в день вернуться к яркому образу. Женщины выходят на прогулку. Прохожие останавливаются. Светлана и Леночка заглядывают в кафе и магазины и здесь слышат первые комплименты.

32-летняя стилистка Анна уверена — одежда влияет не только на настроение, но и на жизнь в целом. Эксперименты с внешним видом – убеждена Анна – полезное упражнение даже для ментального здоровья.

Нужно сейчас смотреть в корень проблемы и менять сознание. Чтобы нам было легче и не было эйджизма и других проблем. В корень проблемы смотрим на этой неделе в спецпроекте "Возрастной ценз".

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