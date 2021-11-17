Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро оказывают духовную поддержку в трудные времена.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 ноября 2021 года рассказывает, что Близнецам нужно прислушиваться к своему сердцу, а Ракам — ожидают перемены.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Король пентаклей"

©

Начните задумываться о поисках альтернативных источников финансирования. В рабочих вызовах следует развиваться. А в отношениях – экономить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

©

Успех будет сопровождать вас. В отношениях смело отправляйтесь вперед. А на работе ждите незначительных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

©

Прислушивайтесь к своему сердцу. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума, а на работе – к сердцу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

©

Вас ждут перемены. В отношениях все может кардинально измениться. На работе задумайтесь о запасном варианте.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король жезлов"

©

Добавьте энергии и энтузиазма. В любви займитесь безумным и страстным сексом. В рабочих вопросах не сдерживайте свои желания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

©

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях работайте над развитием оба. На работе нужно больше проявлять инициативу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

©

Вам поможет бережливость. В отношениях затяните пояса. На работе лучше взять отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка мечей"

©

Впереди возможны страдания. На работе избегайте критических моментов. В отношениях ждите испытаний.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка пентаклей"

©

Начните новый проект. В отношениях ждите сюрпризов. А на работе просите повышения.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

©

Двигайтесь вперед. В отношениях может быть больно. На работе продвигайте посильнее.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка кубков"

©

Ищите единомышленников. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе подружитесь с коллегами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Звезда"

©

Разместите драйву. В отношениях найдите баланс. На работе поймите, что вы действительно хотите.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация