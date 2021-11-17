Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро оказывают духовную поддержку в трудные времена.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 ноября 2021 года рассказывает, что Близнецам нужно прислушиваться к своему сердцу, а Ракам — ожидают перемены.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Король пентаклей"
Начните задумываться о поисках альтернативных источников финансирования. В рабочих вызовах следует развиваться. А в отношениях – экономить.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж пентаклей"
Успех будет сопровождать вас. В отношениях смело отправляйтесь вперед. А на работе ждите незначительных проблем.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушивайтесь к своему сердцу. В отношениях прислушивайтесь к голосу разума, а на работе – к сердцу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Смерть"
Вас ждут перемены. В отношениях все может кардинально измениться. На работе задумайтесь о запасном варианте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король жезлов"
Добавьте энергии и энтузиазма. В любви займитесь безумным и страстным сексом. В рабочих вопросах не сдерживайте свои желания.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях работайте над развитием оба. На работе нужно больше проявлять инициативу.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Вам поможет бережливость. В отношениях затяните пояса. На работе лучше взять отгул.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка мечей"
Впереди возможны страдания. На работе избегайте критических моментов. В отношениях ждите испытаний.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Начните новый проект. В отношениях ждите сюрпризов. А на работе просите повышения.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях может быть больно. На работе продвигайте посильнее.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите единомышленников. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе подружитесь с коллегами.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Звезда"
Разместите драйву. В отношениях найдите баланс. На работе поймите, что вы действительно хотите.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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