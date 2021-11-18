Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 20 тисяч.

В Україні станом на ранок 18 листопада зафіксовано 20 591 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 752 людини, 19 633 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 907 осіб, а 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 284 008 осіб;

одужало – 2 704 217 особи;

летальних випадків – 79 506;

проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: Вінницька область переходить до "червоної" зони карантину