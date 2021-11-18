Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 20 тисяч.
В Україні станом на ранок 18 листопада зафіксовано 20 591 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 752 людини, 19 633 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 907 осіб, а 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 284 008 осіб;
- одужало – 2 704 217 особи;
- летальних випадків – 79 506;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.