В Україні лютує "Дельта": науковці виявили 11 варіантів штаму

Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни.

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Дослідження було проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

Про це у середу, 17 листопада, повідомляє пресслужба ІМБГ.

"Майже в 60% зразків - "материнський" варіант "Дельти" B.1.617.2, так званий індійський. У той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також із Африки", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що у жовтні вчені досліджували 75 зразків, зібраних у хворих віком від 13 до 85 років наприкінці вересня. Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані із середньою та тяжкою формою.

Згідно з даними дослідження, в червні-серпні 2021 року штам "Дельта" був виявлений лише в половині зразків, що вивчаються, решта - штам "Альфа", так званий британський варіант, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині і реактивність імунної системи людини. Тобто, вони швидше поширюються. Вакцини, що існують, дієві проти цих штамів. Закликаю всіх якнайшвидше вакцинуватися", - заявив керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології та генетики, академік Михайло Тукало.

Нагадаємо:

В Україні станом на 17 листопада "червоній" зоні епідемічної небезпеки відповідають 17 областей та місто Київ. Ще п'ять областей у "помаранчевій" зоні і дві у "жовтій".

епідемічної небезпеки Ще п'ять областей у "помаранчевій" зоні і дві у "жовтій". Від завтра, 18 листопада, до "червоної" зони карантину додасться Вінницька область.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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