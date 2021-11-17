Водієві стало зле: у Львівській області трактор влетів у три автомобілі

Водієві стало зле: у Львівській області трактор влетів у три автомобілі

Машини були припарковані на узбіччі.

У Червонограді Львівської області сталася аварія: трактор розтрощив три автомобілі.

Про це повідомляє місцевий портал "Над Бугом".

Зазначається, що ДТП сталася ввечері 16 листопада. За попередньою інформацією, водієві трактора стало зле за кермом. Він не впорався з керування. Саме тому врізався у автомобілі, що були припарковані на узбіччі.

Тракториста шпиталізували до медзакладу. Потерпілих внаслідок ДТП немає. Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.

Як повідомлялося, на автодорозі "Львів-Меденичі" у селі Рудники Стрийського району, що на Львівщині, авто збило велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер. Кермувальнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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