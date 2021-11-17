Підлетів у повітря: у Миколаєві на "зебрі" збили чоловіка (відео)

Підлетів у повітря: у Миколаєві на "зебрі" збили чоловіка (відео)

Постраждалий отримав травми.

У Миколаєві автомобіль “ВАЗ-2109” збив людину. Аварія сталась на пішохідному переході.

Машина наїхала на чоловіка, який перетинав вулицю на перехресті вул. Чигрина та 1-ї Слобідської, передає "Новости-N".

"ВАЗ" прямував у бік вул. Садової. Водій не зреагував на пішохода та збив його. Від удару людину підкинуло вгору, після чого вона впала на асфальт. Чоловік отримав серйозні переломи. Про стан постраждалого не повідомляється.

Раніше стало відомо, що у селищі Брошнів-Осада (Івано-Франківськаобласть) автомобіль DAF з напівпричепом MEERT наїхав на 14-річну дитину, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу.

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