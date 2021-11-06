У Житомирській області водій збив двох дівчаток

У Житомирській області водій збив двох дівчаток

Дітей доправили до лікарні.

У селищі Гришківці, поблизу Бердичева, під колеса легковика потрапили двоє дівчаток.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Житомирській області.

“Травми у ДТП отримали 13-річна та 14-річна дитина.

За даними правоохоронців, водій автомобіля “ВАЗ-2107” наїхав на дівчат, які переходили проїжджу частину.

У результаті вони отримали травми. Дітей доправили до лікарні.

Поліцейські з’ясовують обставини події в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, в Одесі водій маршрутки збив 5-річну дитину. Постраждалого доправили до лікарні.

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