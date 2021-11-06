В Житомирской области водитель сбил двух девочек

Детей доставили в больницу.
В поселке Гришковцы, близи Бердичева, под колеса легковушки попали две девочки.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
Травмы в ДТП получили 13-летний и 14-летний ребенок.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" наехал на девочек, которые переходили проезжую часть.
В результате они получили травмы. Детей доставили в больницу.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Одессе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу.
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