В Житомирской области водитель сбил двух девочек

В Житомирской области водитель сбил двух девочек

Детей доставили в больницу.

В поселке Гришковцы, близи Бердичева, под колеса легковушки попали две девочки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Травмы в ДТП получили 13-летний и 14-летний ребенок.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" наехал на девочек, которые переходили проезжую часть.

В результате они получили травмы. Детей доставили в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Одессе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу.

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