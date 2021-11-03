У Миколаївській області водій наїхав на хлопчика і втік

Поліція вже розшукує водія.
У селі Кам’яний Міст Первомайського району, біля відділення пошти, водій наїхав на 10-річного хлопчика.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Дитину з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу, де лікарі надали йому невідкладну допомогу.
Наразі правоохоронці встановлюють особу водія та розшукують транспортний засіб.
Попередньо подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, в Одесі водій маршрутки збив 5-річну дитину. Постраждалого доправили до лікарні.
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