У Миколаївській області водій наїхав на хлопчика і втік

У Миколаївській області водій наїхав на хлопчика і втік

Поліція вже розшукує водія.

У селі Кам’яний Міст Первомайського району, біля відділення пошти, водій наїхав на 10-річного хлопчика.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Дитину з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу, де лікарі надали йому невідкладну допомогу.

Наразі правоохоронці встановлюють особу водія та розшукують транспортний засіб.

Попередньо подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, в Одесі водій маршрутки збив 5-річну дитину. Постраждалого доправили до лікарні.

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