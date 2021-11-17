Артур Логай хотів скоїти суїцид: "Була лікарня, було зашивання"

Артиста ледь не загнали в могилу азартні ігри.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко", учасник "Танців з зірками" Артур Логай розповів про свої буремні юнацькі роки.

У юності актор захоплювався співами, без його виступів не минало жодне шкільне свято. Та вже зовсім скоро життя хлопця затьмарила нова пристрасть – ігрова. Після розлучення батьків Артур разом із мамою переїхав з рідного смт Веселе до Мелітополя і там почав шукати авторитетів серед дворової компанії, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Мені взагалі було 12 років. В мене був старший товариш, з яким ми зайшли… Він поставив ті 5 гривень. А потім бац і ти отримав 20, а потім 40. В голові така картинка: "О, клас". Так можна заробляти гроші. Коли став старшим – на якісь цигарки, чи ще щось. Коли був молодшим – жуйки, футболки. Але ж теж не можна додому приносити, треба десь ховати", - пригадав Логай.

instagram.com/logai.arthur

Свою залежність Артур довго приховував від мами, та однієї миті ставки стали аж занадто високими.

"Коли не маєш звідки брати гроші, коли ти вже розумієш, що ти комусь вже винен і винен багато. Потрібно якось повертати і коли забираєш мамині якісь коштовності з дому… Якщо казати дуже прямо і в лоб, то я вже був на дні", - поділився артист.

На тому "дні" хлопець робить спробу вкоротити собі віку. Від страшної помилки Артура тоді дивом врятувала мама.

"Ви запікаєте, якщо я скажу, що вона сказала. Була лікарня, було зашивання… Вихід завжди є, от просто завжди є вихід. І точно не треба собі щось робити. Якщо тобі у 16-17 здається, що ти нічого не зможеш зробити, нічого не доб'єшся, то це не так", - наголосив Артур.

У 18 Артур ухвалив рішення, яке назавжди його змінило – азартним іграм надалі немає місця в його житті.

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