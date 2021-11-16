Ексучасниці гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава і Вікторія привселюдно посварилися

Непрості стосунки між артистками були і під час роботи у дуеті.

Ексучасниці гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська і Вікторія Смеюха влаштували привселюдні розбірки.

Раніше артистки неодноразово розповідали, що між ними непрості стосунки були й під час роботи у дуеті. Однак дотепер цього ніхто не бачив. Судячи з усього, одна не зрозуміла гумору іншої і понеслося.

Так, на сторінці в Instagram Вікторія розмістила відео, де сидить у ресторані. Раптом офіціант виносить їй величезний торт з зображенням Слави та говорить: "Це вам передали". Віка нібито дивується і не може повірити у це. Ролик Смеюха підписала так:

"Виявляється, Слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших", - написала Вікторія.

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Своєю чергою Слава не втрималася та відреагувала на викид ексколеги. Артистка зазначила, що мало вульгарний вигляд і зовсім не смішно.

"Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вчергове, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, ваша Слава. І так, звільни піарщицю. Хайпа навела, але чи в плюс він?" – сказала Слава.

Пізніше вона пояснила, що виною всьому стала її нещодавня публікація, де на відео виступає гурт Ace of Bace. Де вокалістка співає стримано, поки її колега активно танцює. "Усюди є свої "НЕАНГЕЛИ", - так тоді Слава підписала ролик.

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