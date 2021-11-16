Экс-участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория публично поссорились

Непростые отношения между артистками были и во время работы в дуэте.

Экс-участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и Виктория Смеюха устроили публичные разборки.

Ранее артистки не раз рассказывали, что между ними непростые отношения были и во время работы в дуэте. Однако до сих пор этого никто не видел. Судя по всему, одна не поняла юмора другой и понеслась.

Так, на странице Instagram Виктория разместила видео, где сидит в ресторане. Вдруг официант выносит огромный торт с изображением Славы и говорит: "Это вам передали". Вика вроде бы удивляется и не может поверить в это. Ролик Смеюха подписала так:

"Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая.Я – VICTORIA, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без вас, мои люди, видящих все без подсказок, понимающих без слов, поддерживающих и вселяющих силы идти дальше! От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась.И мне понравилось! Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", — написала Виктория.

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В свою очередь Слава не удержалась и отреагировала на выброс экс-коллеги. Артистка отметила, что это выглядело пошло и совсем не смешно.

"Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, ваша Слава. И да, уволь пиарщицу. Хайпа навела , но в плюс ли он?" – сказала Слава.

Позже она объяснила, что виной всему стала ее недавняя публикация, где на видео выступает группа Ace of Bace. Где вокалистка поет сдержанно, пока ее коллега активно танцует. "Везде есть свои "Неангелы", — так тогда Слава подписала ролик.

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