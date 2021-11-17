Артур Логай хотел совершить суицид: "Была больница, было зашивание"

Артиста чуть не загнали в могилу азартные игры.

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко", участник "Танцев со звездами" Артур Логай рассказал о своих бурных юношеских годах.

В юности актер увлекался пением, без его выступлений не проходил ни один школьный праздник. Но уже совсем скоро жизнь парня затмила новая страсть – игровая. После развода родителей Артур вместе с мамой переехал из родного пгт Веселое в Мелитополь и там начал искать авторитетов среди дворовой компании, говорится в программе "ЖВЛ".

"Мне вообще было 12 лет. У меня был старший товарищ, с которым мы зашли… Он поставил те 5 гривен. А потом бац и ты получил 20, а потом 40. В голове такая картинка: "О, класс". Так можно зарабатывать деньги. Когда стал старше — на какие-то сигареты, или еще что-то. Когда был младше — жвачки, футболки. Но ведь тоже нельзя домой приносить, надо где-то прятать", — вспомнил Логай.

instagram.com/logai.arthur

Свою зависимость Артур долго скрывал от мамы, но в одно мгновение ставки стали слишком высокими.

"Когда неоткуда брать деньги, когда ты уже понимаешь, что ты кому-то уже должен и должен много. Нужно как-то возвращать и когда забираешь мамины какие-то драгоценности из дома… Если говорить очень прямо и в лоб, то я уже был на дне", – поделился артист.

На том "дне" парень делает попытку покончить с собой. От страшной ошибки Артура тогда чудом спасла мама.

"Вы запикаете, если я скажу, что она сказала. Была больница, было зашивание… Выход всегда есть, вот просто всегда есть выход. И точно не надо себе что-то делать. Если тебе в 16-17 кажется, что ты ничего не сможешь сделать, ничего не добьешься, это не так", — подчеркнул Артур.

В 18 Артур принял решение, которое навсегда его изменило – азартным играм в дальнейшем нет места в его жизни.

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