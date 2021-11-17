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Брітні Спірс заявила, що планує втретє стати мамою

Брітні Спірс заявила, що планує втретє стати мамою

Getty Images

Артистка мріє народити ще одну дитину.

Американська співачка Брітні Спірс, яка днями звільнилася з-під 13-річної опіки свого батька, насолоджується свободою та ділиться планами на майбутнє.

Так, 39-річна зірка зізналася, що планує стати багатодітною мамою. Артистка мріє народити своєму нареченому Сему Асгарі малюка. Про це вона написала на сторінці в Instagram, опублікувавши фото дитячих ніжок.

"Я думаю про те, щоб народити ще одну дитину", – поділилася мрією знаменитість.

Зауважимо, Брітні Спірс має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Хлопчиків артистка народила у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки її визнали недієздатною.

Наразі виконавиця має серйозні стосунки із фітнес-інструктором Семом Асгарі. Пара познайомилася 2016-го під час знімань кліпу Спірс Slumber Party. У вересні цього року молодший на 12 років обранець освідчився коханій.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / © instagram.com/samasghari
Брітні Спірс та Сем Асгарі / instagram.com/samasghari

Брітні зізналася, що хоче влаштувати гучне весілля до свого 40-річчя, яке вона святкуватиме 2 грудня.

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