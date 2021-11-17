Брітні Спірс заявила, що планує втретє стати мамою

Артистка мріє народити ще одну дитину.

Американська співачка Брітні Спірс, яка днями звільнилася з-під 13-річної опіки свого батька, насолоджується свободою та ділиться планами на майбутнє.

Так, 39-річна зірка зізналася, що планує стати багатодітною мамою. Артистка мріє народити своєму нареченому Сему Асгарі малюка. Про це вона написала на сторінці в Instagram, опублікувавши фото дитячих ніжок.

"Я думаю про те, щоб народити ще одну дитину", – поділилася мрією знаменитість.

Зауважимо, Брітні Спірс має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Хлопчиків артистка народила у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки її визнали недієздатною.

Наразі виконавиця має серйозні стосунки із фітнес-інструктором Семом Асгарі. Пара познайомилася 2016-го під час знімань кліпу Спірс Slumber Party. У вересні цього року молодший на 12 років обранець освідчився коханій.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / instagram.com/samasghari

Брітні зізналася, що хоче влаштувати гучне весілля до свого 40-річчя, яке вона святкуватиме 2 грудня.

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