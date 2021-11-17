Бритни Спирс заявила, что планирует в третий раз стать мамой

Артистка мечтает родить еще одного ребенка.
Американская певица Бритни Спирс, которая на днях освободилась из-под 13-летней опеки своего отца, наслаждается свободой и делится планами на будущее.
Так, 39-летняя звезда призналась, что планирует стать многодетной мамой. Артистка мечтает родить своему жениху Сэму Асгари малыша. Об этом она написала на странице в Instagram, опубликовав фото детских ножек.
"Я думаю о том, чтобы родить еще одного ребенка", – поделилась мечтой знаменитость.
Заметим, у Бритни Спирс есть двое сыновей – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Мальчиков артистка родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.
В настоящее время у исполнительницы серьезные отношения с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Пара познакомилась в 2016 году во время съемок клипа Спирс Slumber Party. В сентябре в этом году младший на 12 лет избранник сделал предложение любимой.
Бритни призналась, что хочет устроить громкую свадьбу до своего 40-летия, которое она будет праздновать 2 декабря.
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