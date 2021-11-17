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Водителю стало плохо: во Львовской области трактор влетел в три автомобиля

Водителю стало плохо: во Львовской области трактор влетел в три автомобиля

Информатор

Машины были припаркованы на обочине.

В Червонограде Львовской области произошла авария: трактор разбил три автомобиля.

Об этом сообщает местный портал "Над Бугом".

Отмечается, что ДТП произошло вечером 16 ноября. По предварительной информации, водителю трактора стало плохо за рулем. Он не справился с управлением. Именно поэтому врезался в припаркованные на обочине автомобили.

Тракториста госпитализировали в медучреждение. Пострадавших в результате ДТП нет. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщалось, на автодороге "Львов-Меденичи" в селе Рудники Стрыйского района Львовской области авто сбило велосипедиста. От полученных травм потерпевший скончался. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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