Тести на коронавірус експрес, ПЛР та ІФА: коли та який робити

Тести на коронавірус експрес, ПЛР та ІФА: коли та який робити

В Україні лише результат ПЛР-тесту є підставою для встановлення діагнозу "COVID-19".

В Україні для того, щоб виявити коронавірусну інфекцію в людини, є два типи тестування на COVID-19:

Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест);

експрес-тест на антиген.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли та який з них необхідно робити. В МОЗ зазначили, що обидва види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.

ПЛР-тест: як проводять і коли очікувати на результат

Для проведення ПЛР-тесту беруть мазок із носоглотки й ротоглотки. Цей вид тестування застосовують на початку захворювання, найбільша їх чутливість між 7 та 14 днями після інфікування.

Зазвичай, результат можна отримати через добу після забору матеріалу. Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19, кажуть у МОЗ.

Експрес-тест на антиген

Для експрес-тесту на антиген також беруть мазок із носоглотки чи ротоглотки. Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання, кажуть увідомстві. Результати дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.

"Важливо розуміти, що ні ПЛР-тест, ні експрес-тест на антиген не визначає наявність антитіл до COVID-19 в організмі, тому його не варто плутати із тестом методом ІФА", - наголошують у МОЗ.

Зараз у вільному продажі є експрес-тести, які можна зробити вдома. Вони також визначають антиген вірусу COVID-19, проте такі тести в Україні не дають доступу, наприклад, до громадських місць чи поїздок у громадському транспорті.

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ІФА-тест визначає рівень антитіл

Тест методом імуноферментного аналізу (ІФА) допомагає визначити ознаки постінфекції на основі дослідження венозної крові. Таким чином, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – тобто рівень антитіл. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: IgM і IgG. Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі – на те, що людина перехворіла та вже має антитіла до коронавірусної хвороби.

"Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються", - заявили в Мінохорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що в Україні лише результат ПЛР-тесту є підставою для встановлення діагнозу "COVID-19".

"Винятком для встановлення діагнозу “COVID-19” експрес-тестом або ІФА-тестом є позитивний результат тестування у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19", - зазначили в МОЗ.

Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу, кажуть у профільному відомстві.

Хто може безкоштовно здати ПЛР-тест на коронавірус?

Пройти безкоштовне тестування на COVID-19 в Україні можуть не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Затвердженні МОЗ стандарти вказують, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов’язково має призначати:

особам із підозрою на COVID-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам із позагоспітальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар.

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