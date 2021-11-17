МОЗ працює над посиленням карантину в Україні: до чого готуватися громадянам

Йдеться про посилення правил для роботи під час карантину у "жовтій" зоні.
В Україні у "жовтій" зоні незабаром посилять карантин, запровадивши обов'язковий повний курс вакцинації для роботи закладів в карантинних обмеженнях.
Про це повідомив голова МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу 17 листопада.
"Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив очільник МОЗ.
Ляшко закликав сімейних лікарів активніше комунікувати з людьми, з якими підписали декларацію, нагадувати про необхідність вакцинації та про отримання другої дози вакцини у найближчий час.
"Керівників регіонів прошу долучитися у частині організації процесу вакцинації – він має бути чітким, без скупчення та із зручним графіком роботи", - додав Ляшко.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Зауважимо, що станом на 17 листопада в Україні "червоній" зоні епідемічної небезпеки відповідають 17 областей та місто Київ. Ще п'ять областей у "помаранчевій" зоні і дві у "жовтій".
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