В Одеській області зникли дві сестри (прикмети)

Дівчата не виходять на зв'язок від учора.
В Одеській області поліція розшукує двох сестер - Зайцеву Ганну, 2011 р.н., та Зайцеву Тамару, 2010 р.н.
Як повідомили правоохоронці, дівчата вчора пішли з дому та не повернулися.
Прикмети Ганни (на фото справа): худорлявої статури, світле волосся.
Була одягнена: у малинову куртку, коричневі туфлі.
Прикмети Тамари (на фото зліва): худорлявої статури, світле волосся.
Була одягнена: у червону куртку, рожевий берет.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваних, або надати будь-яку іншу корисну інформацію зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (048) 722-45-42 або на спецлінію “102”.
Нагадаємо, у Чернівцях знайшли тіло мертвого чоловіка після п'яти днів пошуків. Він пішов гуляти з собакою та не повернувся додому.
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