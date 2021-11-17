В Одесской области исчезли две сестры (приметы)

В Одесской области исчезли две сестры (приметы)

Девочки не выходят на связь со вчерашнего дня.

В Одесской области полиция разыскивает двух сестер — Зайцеву Анну, 2011 г.р. и Зайцеву Тамару, 2010 г.р.

Как сообщили правоохранители, девочки вчера ушли из дома и не вернулись.

Приметы Анны (на фото справа): худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: в малиновую куртку, коричневые туфли.

Приметы Тамары (на фото слева): худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: в красную куртку, розовый берет.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых или предоставить любую другую полезную информацию позвонить в территориальное подразделение полиции по номеру (048) 722-45-42 или на спецлинию "102".

Напомним, в Черновцах нашли тело мертвого мужчины после пяти дней поисков. Он гулял с собакой и не вернулся домой.

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