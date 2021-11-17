Тесты на коронавирус экспресс, ПЦР и ИФА: когда и какой делать

Тесты на коронавирус экспресс, ПЦР и ИФА: когда и какой делать

В Украине только результат ПЦР-теста является основанием для установления диагноза "COVID-19".

В Украине для того, чтобы выявить коронавирусную инфекцию у человека, есть два типа тестирования на COVID-19 :

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест);

экспресс-тест на антиген.

В Министерстве здравоохранения рассказали, когда и какой из них необходимо делать. В Минздраве отметили, что оба вида тестирования позволяют выявить активную инфекцию.

ПЦР-тест: как проводят и когда ожидать на результат

Для проведения ПЦР-теста принимают мазок из носоглотки и ротоглотки. Этот вид тестирования применяют в начале заболевания, наибольшая чувствительность между 7 и 14 днями после инфицирования.

Обычно результат можно получить через сутки после забора материала. Тестирование методом ПЦР является наиболее точным методом диагностики COVID-19, говорят в Минздраве.

Экспресс-тест на антиген

Для экспресс-теста на антиген также принимают мазок из носоглотки или ротоглотки. Эффективнее всего такие тесты использовать на начальных стадиях заболевания, говорят в ведомстве. Результаты исследования можно получить уже через 15 минут.

"Важно понимать, что ни ПЦР-тест, ни экспресс-тест на антиген не определяют наличие антител к COVID-19 в организме, поэтому его не следует путать с тестом методом ИФА", — подчеркивают в Минздраве.

Сейчас в свободной продаже есть экспресс-тесты, которые можно сделать дома. Они также определяют антиген вируса COVID-19, однако такие тесты в Украине не дают доступ, например, к общественным местам или поездкам в общественном транспорте.

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ИФА-тест определяет уровень антител

Тест методом иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Таким образом, ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – то есть уровень антител. Метод ИФА тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: IgM и IgG. Первые указывают на острую фазу заболевания, вторые – на то, что человек переболел и уже имеет антитела к коронавирусной болезни.

"Наличие антител к коронавирусу, который вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", — заявили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в Украине только результат ПЦР-теста является основанием для установления диагноза COVID-19.

"Исключением для установления диагноза COVID-19 экспресс-тестом или ИФА-тестом является положительный результат тестирования у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", — отметили в Минздраве.

Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь, говорят в профильном ведомстве.

Кто может бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус?

Пройти бесплатное тестирование на COVID-19 в Украине могут не только пациенты, имеющие подозрение на коронавирусную болезнь.

Утвержденные Минздравом стандарты указывают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязано должен предоставить семейный врач.

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