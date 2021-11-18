Влияние локдаунов: в Нидерландах зафиксировали бэби-бум

Рост рождаемости фиксируют также в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Бэби-бум в Нидерландах. За первые девять месяцев нынешнего года в стране родилось на более 7 тысяч малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 18 ноября.

Отмечается, что в целом до конца 2021 года ожидается, что в Нидерландах будет около 180 тысяч новорожденных – это самый высокий показатель за последние 10 лет. Средний возраст родителей – чуть больше 30. Также значительно увеличилось количество семей, которые решились родить второго или третьего ребенка.

Беби-бум в Нидерландах, в частности объясняют влиянием локдаунов. Рост рождаемости фиксируют также в Норвегии, Швеции и Финляндии.

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