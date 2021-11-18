Четвертая волна COVID-пандемии обрушивается на Германию с "полной силой" — Меркель

В Германии наблюдают "драматическую" ситуацию с коронавирусом. Страна готовится к ужесточению ограничений.

Четвертая волна пандемии COVID-19 обрушивается на Германию с полной силой, приводя к рекордным показателям заболеваемости и смертности от коронавируса.

Соответствующее заявление канцлер ФРГ Ангела Меркель озвучила в среду, 17 ноября, сообщает The Guardian.

Политик описала ситуацию в государстве как "драматическую". "Четвертая волна обрушивается на нашу страну с полной силой. Число новых случаев заражения ежедневно выше, чем когда-либо раньше, и ежедневное количество умерших также пугает", — высказалась она.

Меркель призвала немцев "решиться" на прививку от COVID-19, указав, что вакцинация достаточного количества людей будет означать выход из пандемии.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 52 826 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким приростом больных с начала пандемии. Кроме того, от осложнений коронавируса умерли еще 294 пациента, а общее число смертей достигло 98 274.

В четверг, 18 ноября, Меркель встретится с федеральными и региональными лидерами, чтобы согласовать более жесткие меры для сдерживания четвертой волны коронавируса.

Ожидается, что немцев обяжут демонстрировать документы о COVID-вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста на коронавирус для пользования общественным транспортом и входа на работу.

В то же время, финансовая помощь пострадавшим от кризиса компаниям и физическим лицам может быть продлена на три месяца до конца марта 2022 года.

В Германии сейчас полностью вакцинировано 68% людей, только 5% из которых получили дополнительную прививку.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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