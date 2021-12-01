Нардепы хотят установить новый праздник — День украинского борща

Его предлагают отмечать ежегодно во вторую субботу сентября.

Народные депутаты зарегистрировали в ВР проект постановления об установлении нового праздника в Украине — Дня украинского борща.

Соответствующий текст проекта постановления №6361 появился на сайте парламента.

Авторами этого законопроекта являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", групп "Партия "За будущее" и "Доверие", а также внефракционных.

Ранее один из авторов установления праздника, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook отметил, он совместно с коллегами зарегистрировал соответствующий проект постановления по установлению каждую вторую субботу сентября Днем украинского борща.

Согласно пояснительной записке документа, установление Дня украинского борща "призвано обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, продолжительность культурной традиции".

"Рекомендуется разработать с привлечением общественности и утвердить в месячный срок со дня принятия этого Постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского борща, предусмотрев, в частности, проведение ежегодно мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины; в учебных заведениях, заведениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща и т.д.", — говорится в постановлении законопроекта.

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